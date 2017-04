Sergio Fajardo habla en La W de su candidatura presidencial

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia (2012-2015), excandidato vicepresidencial (2010) y exalcalde de Medellín (2004-2007), ha manifestado su intención de aspirar a la Presidencia de la República en las próximas elecciones al proclamarse como un candidato sin ideología política. De esta manera, puso en marcha su gira “Hacia dónde va el país” por varias ciudades de Colombia para construir y socializar su propuesta de programa de Gobierno.

En diálogo con La W, el profesor y exgobernador manifestó que lleva 17 años hablando sobre corrupción y politiquería y, por lo tanto, la lucha contra estos dos factores es un terreno conocido para él: “(No soy) ni uribista ni antiuribista; ni santista ni antisantista”, declara, al reafirmar que no hace parte de la polarización política que vive el país y que la suya es una “voz diferente”.

“Soy un político distinto, no tengo chistes qué contar”, indica Sergio Fajardo.

De esta forma, Fajardo ha manifestado que busca ganar la presidencia con votos de opinión y ha asegurado que él no tiene precio.

Estas son las frases más destacadas de Sergio Fajardo en entrevista con Vicky Dávila:

“Estoy en desacuerdo con Uribe sobre el proceso de paz (…) un ejemplo de Uribe es su dedicación a la política, de lucharla y conectarse con la gente”

“Lo bueno de Santos, es sin duda, el proceso de paz (…) (lo malo) es que nunca se le comunicó a la gente los beneficios de un acuerdo de paz”

“La política de Vargas Lleras es completamente diferente a la que nosotros hacemos (…) no me gusta la forma de la política de Vargas Lleras”

“Por la forma en que se llega al poder, así se gobierna”

“La primera frase de la campaña debería ser: “Ni un peso por un voto””

“El clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción”

“Nunca en la vida le he dado un golpe a nadie y nunca me han golpeado (…) quienes gobernamos debemos ser ejemplares (…) golpear a un subalterno no tiene presentación”

“Yo no soy del Partido Verde, no soy candidato del Partido Verde”

“Somos un camino donde la política arranca a pie”

“Este es el momento propicio para plantear una opción política alternativa”