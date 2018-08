Frases destacadas de Sergio Fajardo durante su entrevista con Vicky Dávila:

He hecho muchas cosas después de un ajetreo tremendo. Lo primero que hice fue hacer público que votaba en blanco.

Yo me fui a Nuquí a descansar, estaba muy cansado, y no entiendo por qué a unas personas no les gustó. Les digo a ellos que se relajen.

No pude ver las ballenas, para colmo de males, pero descansé. Yo recomiendo que vayan a descansar a Nuquí.

Estar en esta campaña y la forma cómo ocurrió la nuestra fue muy bonito a pesar de la adversidad, es muy difícil cuando se dijo que era entre dos personas, pero pusimos empeño y casi pasamos.

Mi forma de ver la visa es ‘vamos para delante’, gratitud con toda la gente. No soy una persona de tusas.

Yo hice público que quiero ser rector de una universidad. Pero he reflexionado, soy callado, he pasado tiempo solo pensando, he pensado en qué me voy a concentrar.

El movimiento que yo he liderado, con ellos tengo una responsabilidad con Compromiso Ciudadano, vamos a hacer la escuela de educación, eso es una forma de participar en política.

Mucha gente me ha dicho que no me retire. Vamos a trabajar por nuestro movimiento Compromiso Ciudadano para el año 2019 y después vamos evaluando.

Sergio Fajardo no descarta ser candidato presidencial en 2022.

Yo voté en blanco por coherencia porque yo en toda la campaña dije que ni el uno ni el otro. Pero no le dije a los votantes que votaran en blanco.

El gobierno de Duque ha arrancado de una forma muy traumática: Antes de la posesión el país estaba discutiendo lo de Álvaro Uribe y la Corte, el país atrapado en esa discusión.

Hasta el día de hoy no se ha hablado de educación. Después llega el presidente del Senado hace un discurso donde destila todo ese odio, y después Duque dice que nos vamos a unir y eso no tiene presentación.

Duque es una buena persona y ha tratado de unirnos. Pero mire lo de la consulta anticorrupción, el partido dice que no hay que votar y el presidente Duque dice que hay que votar.

Ahora el partido del presidente presenta una propuesta del salario mínimo y parece que no le consultan al presidente.

La foto de los tres expresidentes significa la política que no queremos. Entre ellos tres los insultos y lo que se han dicho, pero no vimos en esa foto lo que significa perdonarse, estaban negociando.

No se sabe si están cuadrados Duque y el Centro Democrático. Si estuviera cuadrado, eso es un mundo de la trampa. Eso es fatal para el presidente Duque, él tiene que mostrar su liderazgo.

El presidente Duque no se puede dejar manosear. La lucha contra la consulta anticorrupción, eso nos une. Eso significa acabar con el clientelismo, y la foto de los expresidentes es el clientelismo.

Este es un gobierno de cuatro años. En este momento se tiene que estar construyendo un plan de gobierno. Esta es la oportunidad para que logre plasmar lo que él quiere ser, pero no le están ayudando.

El éxito político de Duque no se puede determinar en la condición jurídica de Álvaro Uribe.

Si yo estuviera gobernando diría que hay que respetar las instituciones (caso expresidente Uribe).

Lo que no hemos entendido es ¿qué significa la justicia transicional? Hicimos un proceso de paz, pero no se explicó qué es un proceso de paz y la justicia transicional, eso es una tarea política.

Hace poco leía un libro que se llama Insumisos. Y hay un capítulo sobre Nelson Mandela, ahí se explica un señor que salió de la cárcel y pudo hacer grandes cosas.

Yo le recomendaría al presidente Duque que cuide la paz, cuide esta paz.

El proyecto de salario mínimo de Uribe es muy confuso. Aparece este proyecto que es del partido del presidente. Es una discusión muy profunda. Esta confusión no es sano para el propio presidente.

Ellos el Centro Democrático aprobaron la consulta, después la respaldaron, pero ahora ya no. Eso confunde. Ellos sabían cuánto valía, la aprobaron y ahora dicen que es un despilfarro.

Hay que votar la consulta anticorrupción. La voy a votar porque llevamos 18 años luchando contra la corrupción.

Por supuesto es que la corrupción no se acaba al otro día que pase la consulta, pero es un primer gran paso. No es charlando. Hay personas que quieren torcer las cosas.

Esta es una convocatoria inédita, es un camino largo contra la corrupción. Ahora vamos a elecciones locales ahí es donde se mueve mucha plata de la corrupción.

Creo que a Palestina hay que reconocerla como Estado, pero creo que fue el momento lo que sorprendió. Pero es una buena decisión.

Al presidente Duque le digo que no se asuste con el tema del clientelismo. Si yo fuera el presidente diría que no hay ni un solo puesto ni un solo contrato, que todo sea transparente.

Hay que romper con el clientelismo. La foto de los tres expresidentes es eso, ahí estaban los mismos con las mismas.

Para qué nombran a un contralor: para la cantidad de puestos que hay en la contraloría y lo eligen para meter a sus amigos, y esos amigos acompañan a sus amigos.

A mí no me gustó la elección del contralor, porque yo he señalado a ese señor porque en campaña dijo que nosotros era los que más habíamos gastado plata.

También dijo que a los que daban plata para mi campaña después yo le daba contratos, eso es falso. No lo conozco, pero la persona que llegue debe actuar con trasparencia.

El contralor como auditor no fue imparcial conmigo en la campaña, así lo digo hoy.

Yo no confío en el contralor. Ojalá y me trague mis palabras y él haga su trabajo bien y no para beneficiar a ciertas personas de ciertos partidos.

La JEP tiene una responsabilidad muy grande. Este tipo de crímenes (violaciones de niños) esto se tiene que discutir. Esperemos que lo hagan bien.

Un líder tiene que entender que deben sanar las rabias de una sociedad. Crear rabia es fácil, sanar es muy difícil. Mandela, Annan y Obama son tres líderes que admiro y son afros.

En las reglas de juego que pactamos estaba que pasada la campaña, en la segunda vuelta las personas podían apoyar lo que quisieran y Claudia y Antanas se fueron por Petro, eso es respetable.

Yo me fui para la Comuna 13. Hablé con un montón de personas. Caminé. Pasé por los lugares que se dice que no se puede pasar para entender lo que está pasando

Tenemos que enfrentar una criminalidad asociada al narcotráfico, pero mi preocupación es trascender eso de capturar alias

Yo les pregunté a los jóvenes cómo no pasar la vida en la esquina, entonces ellos decían que todos necesitan un punto de apoyo, por eso hay que construirles un punto bueno de apoyo en la sociedad

La gran mayoría decían que en sus escuelas hubo algún maestro que les puso atención y los alejó de la criminalidad

Que aparezcan y cumplan con lo que se comprometieron (al Paisa y a Iván Márquez), que permitan que Colombia avance en este proceso de paz.