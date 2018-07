Sería injusto desconocer lo que se ha hecho en la implementación: Óscar Naranjo

En diálogo con La W, el vicepresidente Óscar Naranjo, advirtió que no todo lo contenido en el informe de la Misión Política de Naciones Unidas en Colombia, que será presentado este jueves al Consejo de Seguridad en Nueva York, es negativo.

(Le puede interesar: ONU llama la atención por incumplimientos en reincorporación de las Farc)

Pese a que el documento en mención hace un llamado de atención sobre los graves retrasos en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, el general (r) advirtió que no puede decirse que el posacuerdo con las Farc fracasó, pues "sería injusto desconocer lo que se ha hecho en la implementación".

"¿Quién podría negar que necesitamos imprimirle mas velocidad al tema de la sustitución? ¿Quién podría negar que el gobierno tiene una preocupación realmente seria sobre el asesinato de líderes sociales? por el otro lado sería muy importante que se escuchara las palabras del propio jefe de la misión que hace una valoración de logros fundamentales como, por ejemplo, que la JEP no es expectativa sino está operando a plenitud. Que las Farc se convirtieron en partido político. Que la Comisión de la Verdad ha empezado a funcionar", expresó el vicepresidente.

Frente a la reincorporación de los excombatientes informó que hay acreditados poco más de 13 mil, de los cuales 12 han recibido una renta mensual. Dijo que es positivo tener más de 11.000 de ellos afiliados a seguridad social. 7.000 en procesos de capacitación. 8 proyectos productivos ya con una cuantía cercana a 9.000 millones de pesos en ejecución. Tener certeza de que avanza el tema de la participación en política".

Finalmente, como encargado del empalme de los temas de paz con el gabinete de Iván Duque, el vicepresidente evitó referirse a si tiene incertidumbres o certezas sobre la continuidad de los cargos y programas creados para el posconflicto.

"Buena parte de lo que yo diré esta tarde es que la paz en Colombia hay que cuidarla y protegerla y cuidar la paz significa cuidar lo pactado. No cuidarlo compromete al Estado colombiano. Cuidar la paz significa multiplicar la confianza para que no haya una opción de regreso a las armas. Yo me declaro totalmente respetuoso de las decisiones que tome el otro gobierno en el entendido de que el presidente dijo que no va a hacer trizas los acuerdos", agregó.

----------------------------

Le puede interesar: