Si alguien de mi Gobierno recibió sobornos de Odebrecht, que se vaya para la cárcel: Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe reaccionó a las críticas por la carta enviada al fiscal “ad hoc” Leonardo Espinosa, en la que pide, junto al expresidente Andrés Pastrana, que se investigue si Odebrecht financió las campañas de Juan Manuel Santos. Así, señaló que si alguien de su gobierno es responsable de recibir sobornos de la empresa brasilera, debe ir a la cárcel.

(Le puede interesar: Fiscal ad hoc entregó a juez de caso Odebrecht el derecho de petición de Uribe y Pastrana)

“Cuando metieron a la cárcel a Gabriel García Morales dije que me dolía mucho pero que tenía que ir preso. No hay un contratista que pueda decir que me ha sobornado o que lo he presionado. He procedido con honorabilidad como también lo hizo el exministro Andrés Uriel Gallego. Si hay alguien más de mi gobierno que hubiera sido sobornado por Odebrecht, que lo metan a la cárcel”, señaló.

La carta enviada por expresidentes fue objeto de críticas por solo pedir que se indague lo relacionado con la financiación de Odebrecht a la campaña Santos y no sobre la relación de esa empresa con sectores cercanos al uribismo.

En la carta se pide que se le pregunte a los exdirectivos de Odebrecht si hubo reuniones con el expresidente Santos para pactar aportes a la campaña presidencial del 2014.