Si el Paisa no comparece ante la JEP, deberá ir a la justicia ordinaria: Procuraduría

El procurador General, Fernando Carillo, hizo un fuerte pronunciamiento con respecto a la actual situación del Paisa, quien no ha comparecido ante la Jep, es por eso que el jefe del ministerio aseguró que si el ex guerrillero no define su situación ante el tribunal de paz, deberá ser expulsado de este.

“Es parte de la burla, nosotros no podemos permitir que aquí se incumplan las normas, la fortaleza de una jurisdicción viene de la, mano de exigirles quien se someten a ella el cumplimiento de la verdad de la presentación personal”.

Carillo incluso aseguró que el Paisa podría perder los beneficios del proceso de paz.

“Por eso hemos sido bastante duros en el caso particular de este señor y hemos exigido su comparecencia porque de otro modo si eso no se da, hay que sacarlo de esta jurisdicción y que vaya a la justicia ordinaria y que responda por los delitos que ha cometido”.