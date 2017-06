Si Gaviria es director del Partido Liberal, Galán no sería precandidato

En diálogo con La W, el senador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró que las recientes declaraciones de César Gaviria sobre Humberto de la Calle implican que no habría garantías en una eventual dirección liberal encabezada por el expresidente.

“Yo fui el primero en decir que el presidente Gaviria tenía el perfil para ser el Jefe Único del liberalismo; sin embargo, ya tomando partido por uno de los precandidatos, se pierde la imparcialidad y objetividad”, señaló Galán

El senador dejó entrever que si Gaviria preside su partido durante el proceso de elección del candidato presidencial, él se retiraría de la contienda.

“Ya no puedo lanzarme por firmas; si no hay unas garantías de imparcialidad yo no puedo competir en elección de candidato de mi partido”, añadió el congresista.

Galán no reveló a quién apoyará en la Convención Nacional para que presida su partido pero indicó que “debe dar garantías a todos los sectores del partido”.