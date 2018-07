Si hay verdad plena cualquier pena puede reducirse a 5 años: magistrada de la JEP

El Tribunal de la Jurisdicción especial para la paz empezó a investigar uno de los casos más doloroso en la historia de Colombia, los llamados falsos positivos, la magistrada Catalina Díaz de la sala de reconocimiento aseguró que ante una posible intervención de la Corte Penal Internacional Colombia debe mostrar que está realizando esfuerzos para evitar la impunidad, por eso “Si el estado de muestra que tiene voluntad, la corte penal internacional no intervendría”

Según Díaz en este momento hay “Casi 2 000 miembros de la fuerza pública que se han sometido voluntariamente y es nuestro deber garantizarles seguridad jurídica” , los comparecientes tendrán que contra toda la verdad y de estaa manera recibir los beneficios que les otorga el tribunal.

Con respecto a la responsabilidad en la cadena de mando de las fuerzas militares, la magistrada explico que “Se incluyó un capítulo sobre la responsabilidad de mando, con unos elementos específicos de cuanto procedería esa responsabilidad, allí se habla del control efectivo del conocimiento, por eso hoy hay reglas específicas que son constitucionales y la JEP busca establecer dependiendo de las pruebas cuando proceder.”

Con respecto a la competencia de la justicia ordinaria aseguró que “la Fiscalía no pierde la competencia hasta tanto la sala de reconocimiento no les notifique que esta lista la resolución de conclusiones-de los comparecientes- que dura 3 meses, sin embargo en estos casos la fiscalía no puede expedir ordenes de captura ni emitir sentencias.