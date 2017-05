Si la revocatoria no expone incumplimiento del plan de gobierno, CNE intervendrá

En diálogo con La W, Alexander Vega, el presidente del Consejo Nacional Electoral, se refirió a la posibilidad de suspender procesos de revocatoria en el país y aseguró que el estudio de esta posibilidad se dará esta semana por solicitud de alcaldes y gobernadores que aseguran que no se sustenta de forma adecuada el incumplimiento de los planes de gobierno.

“Alcaldes y gobernadores han asegurado que no han tenido la posibilidad de controvertir los procesos revocatorios y que estos no corresponden al incumplimiento de los planes de gobierno. Si las revocatorias están bien fundamentadas, no hay problema; si no se expone claramente el incumplimiento de los planes de gobierno, la idea del CNE es intervenir”, señaló Vega.

El magistrado aseguró que el estudio de estos procesos de revocatoria “no corresponde a motivaciones políticas” y descartó que ya se haya tomado una decisión sobre este tema.