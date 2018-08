Si me cambian mis escoltas, renuncio a la protección de la UNP: Aida Avella

La senadora de la Unión Patriótica, Aida Avella criticó el posible nombramiento de Claudia Ortiz como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y le pidió al presidente Iván Duque que reconsidere esa decisión.

La congresista aseguró que esa entidad debe dar garantías a todos los sectores políticos y que no descarta renunciar a su esquema de seguridad.

“Si a mí me cambian mis escoltas, yo renuncio a la protección de la UNP, me pongo a viajar por Transmilenio. Yo soy colombiana y exijo que el gobierno me proteja”, señaló Avella.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez ha asegurado que las opiniones expresadas por Ortiz en Twitter no comprometen la seguridad de las personas protegidas.

