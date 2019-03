“Si no estás en el grupo del Meta de Óscar Julián Ruíz no llegas a la élite”: exarbitro

En La W los exarbitros Harold Perilla, Carlos Chávez, Javier Reina y Julián Mejía denunciaron que dentro del arbitraje colombiano existe una suerte de cartel que maneja a su acomodo la designación y aprobación de réferis.

Según sus denuncias este supuesto cartel es el “Circulo del Meta”, el cual estaría dirigido por el reconocido exarbitro Óscar Juián Ruíz, quien estaría secundado por Imer Machado, Emerson González y Wilson Lamouroux.

Estas son las denuncias que se hicieron en La W:

Lo que vi como árbitro si no se está en el grupo del Meta no se llega a la élite. En ese círculo las cabezas son: Óscar Julián Ruiz, Imer Machado, Emerson González y Wilson Lamouroux: Carlos Chávez #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > https://t.co/FoiTUC2ANI pic.twitter.com/rHDBK9ACav — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

Cómo es posible que solo salgan árbitros del Meta de donde es Óscar Julián Ruíz. Son 32 asociaciones en Colombia, pero solo salen árbitros Fifa del Meta: Carlos Chávez #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > https://t.co/FoiTUC2ANI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

NO tengo necesidad de dar favores sexuales para llegar lejos. Óscar Julián tenía una ficha en el comité de arbitraje, era el señor Polanco, si no accedes a sus pretensiones no te van a designar: Harold Perilla #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > pic.twitter.com/xlqzHBtkcq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

A Óscar Julián lo tuve como compañero. Como instructor no sentía que me ponían atención, ellos tienen un circulo y yo no hacía parte de él y no me interesaba, decía que yo era un loco y malo: Carlos Chávez #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB https://t.co/FoiTUC2ANI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

Yo salí en abril de 2017. Me dijeron que no me renovaban contrato donde me acusaban porque era supuestamente un hacker: Javier Reina #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > https://t.co/FoiTUC2ANI pic.twitter.com/kz1EBEHPGr — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

El señor Fernando Avendaño, me llama y me muestra un correo electrónico que es enviado por Imer Machado a Óscar Julián Ruíz y le mandaba información que no debía tener Óscar Julián Ruíz: Javier Reina #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > https://t.co/FoiTUC2ANI pic.twitter.com/BCrgFxjcYU — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

#EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativaChampions #Video En realidad el que siempre ha mandado en el arbitraje ha sido Óscar Julian Ruiz, él tiene sus fichas políticas en la comisión técnica: Harold Perilla árbitro ex FIFA. Conéctate y participa: https://t.co/mjqM3bWZ82 pic.twitter.com/ypu4TlZS7k — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 12 de marzo de 2019

#EnLaWLosArbitrosDenuncian #Video Yo supongo que el círculo cercano lo conforman personas que tienen intimidad con él (Óscar Julián Ruiz). Cómo yo no acepté empezaron a excluirme y a tratarme como si fuera un bobo: árbitro Carlos Chávez https://t.co/mjqM3bWZ82 pic.twitter.com/ftSggjjd8d — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 12 de marzo de 2019

Yo identifiqué en la agenda de Óscar Julián Ruíz para las designaciones. Él tiene una persona en la comisión técnica y es quienes califican a los árbitros. Imer Machacdo tiene que hacer lo que dice Ruíz: Harold Perilla #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > pic.twitter.com/b84tmqyWiD — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

Jorge Enrique Vélez no tiene ni idea del fútbol y no puede manejar la comisión arbitral: Harold Perilla #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > https://t.co/FoiTUC2ANI pic.twitter.com/HiZLfJOUiu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

#EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativaChampions #Video El esquema arbitral es información confidencial que no se puede filtrar, yo vi un correo en el que Imer Machado le enviaba la información a Óscar Julián, gravísimo que él tuviera manejo de estos temas. https://t.co/mjqM3bWZ82 pic.twitter.com/Hwqp6ySpdU — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 12 de marzo de 2019

El departamento arbitral debe estar conformado por tres personas. Ellos empezaron a alejarme de los procesos de designaciones a los partidos. A mí me daban tres partidos para evaluar y me los quitaron: Javier Reina #EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativachampions FB > pic.twitter.com/f5gMmNpP7L — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

A los árbitros los calificaban con una sola hoja, yo intenté que se montará un sistema. Yo estoy acá para limpiar mi nombre, yo no le he robado a nadie. Me quitaron ser profesional y el arbitraje por hacer las cosas bien: Javier Reina #EnLaWLosArbitrosDenuncian pic.twitter.com/wHMvZFIPGo — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 12 de marzo de 2019

#EnLaWLosArbitrosDenuncian #normativaChampions #Video Carlos Chávez: esta es la punta de un gran escándalo. Invito a las demás personas a denunciar. Javier Reina: por ética invito a las autoridades a mejorar esta situación. Entrevista completa: https://t.co/mjqM3bWZ82 pic.twitter.com/n5JHou9iMI — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 12 de marzo de 2019