Simón Gaviria no estará en el gabinete de Iván Duque: César Gaviria

La política se hace por elecciones no es algo histórico: César Gaviria

No es verdad que no hay ninguna clase de acuerdo, no nos arrimamos allá: César Gaviria

Intercambiamos ideas con Duque y llegamos a la conclusión de que los temas hay que llevarlos al Congreso: César Gaviria

Yo tuve una buena comunicación con Gustavo Petro, pero no era yo el que tenía que llamar: César Gaviria: César Gaviria

Duque es un candidato muy joven y tiene buenas ideas: César Gaviria

Yo cerré mis preocupaciones respecto a Uribe con esta campaña: César Gaviria

Yo no hablé con el doctor Iván Duque antes de las elecciones, no hicimos tratos: César Gaviria

Humberto de La Calle no tiene quejas de mi ayuda para su candidatura: César Gaviria

Los partidos que significaban continuidad perdieron las elecciones: César Gaviria

Simón Gaviria nunca se reunió tampoco con Duque, recibió una llamada de él para un café pero no pasó: César Gaviria

Simón no va a estar en el gabinete de Duque si llegara a ganar: César Gaviria

No hice denuncias terribles contra Uribe, solo hice oposición: César Gaviria

Me parece mejor Iván Duque y creo que debo apoyarlo: César Gaviria

Yo no saqué a la doctora Viviane Morales: César Gaviria

Viviane Morales se fue del Partido Liberal, a ella no la echaron: César Gaviria

Fajardo le dijo a De La Calle que lo querían con ellos pero solo a él y no al Partido Liberal: César Gaviria

Él (Fajardo) dijo que no nos quería a nosotros, ¿qué hace uno cuando lo rechazan?: César Gaviria

Él (Fajardo) dijo que nuestros votos eran sucios y los de él limpios: César Gaviria

Alguien no puede Gobernar dividiendo a la gente entre buenos y malos: César Gaviria

Si Duque quiere modificar la sentencia de la Corte Constitucional sobre comunidad Lgtbi no lo vamos a dejar: César Gaviria

Es la primera vez que oigo que para hacer una coalición la mayoría le tiene que aceptar los puntos a la minoría: César Gaviria

Yo fui el único que apoyó al presidente Santos: César Gaviria

La política es así, no es consistente: César Gaviria

La gente está mamada de escuchar de la pelea entre Uribe y Santos: César Gaviria

El acuerdo de paz tiene una calidad constitucional: César Gaviria

Si las Farc están de acuerdo podemos modificar los acuerdos de paz: César Gaviria

Vamos a acompañar a Iván Duque: César Gaviria

Todo lo que podamos hacer por Duque lo vamos a hacer: César Gaviria

Chuzadas sí hubo, yo no me inventé un cuentico: César Gaviria