Sobre la vida de estos 22 jóvenes no se puede hablar de paz, sino de justicia: Varela

Durante su visita a Colombia, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que quedó muy impactado por el recorrido que hizo en la Escuela de Cadetes de la Policía general Francisco de Paula Santander, donde en enero pasado el ELN explotó un carro bomba que dejó 22 muertos y decenas de heridos, entre ellos dos panameños.

"Al ver las fotos de esos 22 jóvenes recordé momentos que he vivido al visitar lugares que han sufrido atentados y no me queda más que condenar la cobardía de estos actos", dijo el mandatario panameño tras su encuentro con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.

Además, dio su respaldo al presidente Duque en la lucha contra las organizaciones criminales y dijo que "sobre la vida de estos 22 jóvenes no se puede hablar de paz, sino de justicia".

El presidente Varela, en este sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional pues dijo que "a los países que pretendiendo ser facilitadores buscan el diálogo pero este tipo de actos terroristas no se pueden aceptar".

Durante esta visita Colombia y Panamá también suscribieron un memorando de entendimiento que busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, protección de los recursos naturales, asistencia humanitaria y gestión de desastres, ciberdefensa y ciberseguridad y control fronterizo, terrestre, marítimo y aéreo.