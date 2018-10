Soldado en situación de discapacidad denunció maltrato en Hospital Militar

El soldado profesional Juan Gabriel Alean Martínez, oriundo de Chinú (Córdoba), a quien le hacen falta sus piernas por cuenta de haber pisado una mina antipersona, denunció que fue maltratado en el Hospital Militar cuando acudió por urgencias, el pasado 14 de octubre, aparentemente por unos cálculos que resultaron en una afección hepática.

El soldado afirma que le pegaron y lo dejaron esperando horas, llenando documentos.

"A llenar documentos y yo empecé a gritar, a decir auxilio, que me ayudaran. Y con ese dolor el tiempo se hace eterno. Llegó un capitán de servicios a decirme que me callara, que dejara la bulla, que ya me estaban atendiendo. Yo le dije oiga si me estuvieran atendiendo me estuvieran aplicando un medicamento para calmar el dolor, porque es que me duele. No es usted, es a mí quien me duele. En eso pasa un enfermero, le pido ayuda, le agarró del brazo, y ¿saben lo que hizo el enfermero? me golpeó en el rostro. O sea le pido ayuda y va a golpearme", expresó el soldado.

El Hospital Militar se encuentra revisando el caso para emitir un pronunciamiento.