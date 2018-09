Sorpresivo mensaje del Eln a comediante Freddy Beltrán

Por medio de su cuenta de Twitter Freddy Beltrán compartió a sus seguidores una situación curiosa por parte del grupo guerrillero ELN, el cual lo dejó atemorizado y sorprendido.

El hecho se presentó después de que Beltran a través de su red social trinara un mensaje donde expresaba su inquietud, luego de recibir un nuevo seguidor en su cuenta de Twitter.

Freddy Beltrán; una eminencia de la comedia, nuestro sincero reconocimiento. 👉 Como olvidar la rutina de comediantes de la noche y el fin del mundo… I love you 🥰 @CalleLaJeta_ Adios amigo, fue un placer conocernos 👋 Three - Two - One - Block 👋👋👋😭🤧