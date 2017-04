Soy un cachaco, pero me siento muy feliz de decir que Barranquilla es mi novia: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santo,s estuvo de visita en la ciudad de Barranquilla, en donde cumplió una apretada agenda que comenzó en la inauguración del Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde abrió su discurso refiriéndose como siempre describe a la capital del Atlántico, como su “Novia”.

“Uno nunca se pierde el cumpleaños de las novias, porque si no las novias no lo quieren a uno, y yo me siento muy orgulloso; soy un cachaco pero me siento muy orgulloso de decir que barranquilla es mi novia”, dijo el presidente..

Aseguró, además, que su amor por la ciudad fue correspondido ya que la inversión del Gobierno en la ciudad ha sido de 29 billones de pesos, y resaltí el desempeño educativo de barranquilla ya que la capital del Atlántico tiene el 10% de todos los pilos de Colombia.

Durante el acto también le fueron entregadas a Santos las llaves de la Ciudad, por parte del Gobernador del Atlántico Eduardo Verano y el Alcalde de Barranquilla Alejandro Char

Por último, el presidente se refirió a la tragedia de Mocoa e nsistió que el Gobierno se encuentra comprometido con la reconstrucción del municipio:

“No se preocupen porque este Gobierno y Colombia entera siempre se crece en las adversidades, y vamos a hacer lo que hicimos con el fenómeno de la niña, y fue que dejamos a la gente mejor de lo que estaban antes del desastre”, puntualizó.