Subsecretario del Senado pide perdón por incidente con Noticias Uno

En una carta dirigida al Presidente del Senado, con copia a Noticias Uno, el Subsecretario del Senado Saúl Cruz expresó sus “más sinceras disculpas a los senadores por haberlos involucrado en un incidente personal” y a los periodistas de Noticias Uno por sus palabras “originadas por la confusión, emotividad y estrés”.

Cruz dijo en su carta: “El sentirme estrechamente seguido en mi entorno personal y laboral por el camarógrafo de Noticias Uno, me generó incomodidad y presión, ya que es inusual que en el Congreso se le realice un seguimiento de esta manera a una persona, lo que me llevó a cometer una imprecisión a la hora de transmitir lo que pasó. Al querer esquivarlo se presentó el contacto con la cámara, fue un hecho accidental y fortuito, no lo embestí y también entiendo que no fue el propósito del camarógrafo hacerlo”.

El subsecretario, quien no se refirió al presunto cabildeo que estaría haciendo en favor de uno de los candidatos a la Corte Constitucional, aclaró que el incidente “coincidió con un viaje programado con anticipación” y se mostró presto a ponerse a disposición de las autoridades.

Congresistas de diferentes partidos han criticado al subsecretario Cruz y han pedido su renuncia del cargo en el que ha estado durante más de 20 años.

Presentación previa del documento adjunto: