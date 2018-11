Superindustria desmintió vínculos con ex funcionario del DAS por presuntas 'chuzadas' La Superintendencia respondió que desde 2012 no ha suscrito ningún contrato con Laude José Fernández, ex director de inteligencia del DAS.

La Superintendencia respondió que desde 2012 no ha suscrito ningún contrato con Laude José Fernández, ex director de inteligencia del DAS.. Foto: Colprensa