Superindustria vuelve a ordenar a TIGO cesar publicidad que ofrece planes ilimitados

El pasado 21 de septiembre de 2018, la Superindustria ordenó a TIGO cesar la difusión de todas las piezas publicitarias en donde ofreciera servicios ilimitados sin que en realidad lo fueran, por cuanto podría inducir a error y engaño a los consumidores.

El propósito de la anterior medida, según la entidad, fue garantizar que a los consumidores se les suministre información clara, veraz, suficiente y comprobable frente a los servicios ofrecidos por TIGO.

El 26 de septiembre de 2018, TIGO publicó a través de diversos medios de comunicación varias piezas publicitarias en las que incluyó expresiones como: NO PODEMOS LLAMARLOS ¨ILIMITADOS¨ TÚ DECIDES CÓMO LLAMARLOS”, “YA NO PODEMOS LLAMARLOS¨ILIMITADOS¨ PERO ESTO ES MUCHO MÁS QUE UNA PALABRA”.

La Superindustria consideró que el comportamiento presuntamente deliberado y engañoso de TIGO, que consistió en dar un alcance diferente a la medida emitida por la Superindustria, desconoce el verdadero fin de la misma, esto es, proteger los derechos de los consumidores que confían en que sus planes son ilimitados cuando realmente NO lo son.

En tal sentido, se ordenó de manera inmediata a TIGO cesar la difusión de las piezas que incluya ese tipo de afirmaciones; rectificar en el sentido de aclarar a los consumidores que no se trata de que no puedan llamar a sus planes ilimitados, sino que los mismos en realidad NO SON ILIMITADOS” y; abstenerse de emitir mensajes publicitarios que transmitan un mensaje equivocado.