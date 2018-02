Supersociedades decretó liquidación judicial de Go Five S.A.S.

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad Go Five S. A. S.

Dicha decisión se dio tras la solicitud de la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de dicha Superintendencia, luego de la práctica de investigaciones administrativas pero sin dejar de lado que el ente de control y vigilancia ya había ordenado a Go Five S.A.S la suspensión inmediata de actividades que promocionaba como de multinivel.

A partir de esta decisión, según el ente de control, Go Five S.A.S, no podrá desarrollar su objeto social, ya que únicamente conserva la capacidad jurídica para los actos tendientes a su liquidación.

Según lo expuesto por la Supersociedades, la liquidación judicial pretende el aprovechamiento ordenado del patrimonio del deudor en favor de sus acreedores. Con esta medida, la Superintendencia, además, decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad susceptibles de ser embargados y advirtió que estas medidas prevalecen sobre las que se hayan decretado y practicado en los procesos de ejecución y de otra naturaleza en que se persigan bienes de la deudora.

Los acreedores de la sociedad Go Five S. A. S., en Liquidación Judicial, cuentan con un plazo de 20 días para que presenten su crédito a la liquidadora, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.

El auto expedido por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia ordenó, además, remitir una copia de la decisión al Ministerio del Trabajo y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo de su competencia. La Delegatura también advirtió a los administradores, exadministradores, asociados y controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable de Go Five S. A. S. o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, so pena de ineficacia.

Tras esta decisión, el ex representante legal de la sociedad Go Five S. A. S., deberá presentar a la liquidadora y a la Superintendencia de Sociedades su rendición de cuentas, en los términos que ordenan la ley.