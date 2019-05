T.A.P. The Anxiety Project (El proyecto de la ansiedad) / Capítulo uno

El periodista Pacho Escobar, exdirector de Esquire en Colombia, se adentra a hablar de la ansiedad, un proyecto que quiere que esta enfermedad deje de ser un tabú:

Soy Patxo Escobar, soy periodista (dirigí la revista Esquire en Colombia), vivo en Bogotá, y sufro de ataques de ansiedad desde hace varios años. Cuando entré al mundo del pánico no encontraba una ayuda clara ni en YouTube ni en la Web. La hallé en los consultorios de mis psiquiatras, en las muchas lecturas que me recomendaron, en la meditación, el ejercicio, el yoga, la buena alimentación, el cambio de hábitos y de vida; y con todo ese aprendizaje, aunque no soy un "sabio" o un especialista, empiezo a navegar en las aguas de YouTube para contar mi historia y tratar de darles esperanza, consejo y alegría (y un abrazo virtual), a todos los que sufrimos de esta, la enfermedad del nuevo siglo, la ansiedad; el pánico. Ojalá pueda ayudar un poco con estos episodios. Esta es solo la introducción y la explicación del porqué de este proyecto. ¡Acompáñenme en este viaje! [También hallarán en este canal otro proyecto que se llama 'Letras para millennials', aquí les leo a todos, a las generaciones X, Y, Z, a las anteriores y a las que vendrán. Leer es otra gran arma contra la ansiedad].

