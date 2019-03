Tatiana Calderón #UnaMujerW

Tatiana calderon maneja como una vieja...justamente por eso, está donde está...



“Estoy súper orgullosa de ser la primera mujer en la historia en competir en esta categoría en la fórmula 2 y creo que realmente esto demuestra que las mujeres podemos estar al más alto nivel, la fórmula 2 es justo la antesala de la fórmula 1", aegura.



A pesar de que la equitación, el fútbol, y el tenis eran sus deportes favoritos, le bastaron 5 minutos a sus nueve años, para que supiera a qué se iba a dedicar el resto de su vida.

“... mi hermana me llevó a una pista de alquiler de karts que había cerca a nuestra casa, y compramos un turno de 5 minutos y la verdad es que me enamore de la velocidad,de la adrenalina... entonces empezamos a ir todos los días después del colegio, y empezamos a ganar carreras que hacían por la moches y ahí empezó esta aventura", cuenta la deportista



Y como todas las aventuras que valen la pena, la carrera de Tatiana ha estado llena de riesgos, incertidumbre y prejuicios.



“A lo largo de mi carrera me he tenido que enfrentar a ciertas barreras, la gente cree que uno no puede ser tan competitivo como un hombre y que no vas a tener la capacidad mental, o física , y realmente no es así. Es de los pocos deportes que podemos Competir mano a mano.y lo podemos hacer muy bien pero tenemos que mandar ese mensaje también a las generaciones que vienen...”



Pero cambiar paradigmas no solo ha significado jornadas extenuantestes en las pistas también ha implicado someterse a todo tipo de experiencias siempre con el fin de ser cada día mejor

"Fui invitada a Arabia Saudita a final de diciembre y si me tocaba usar la burka y se ve como tratan diferente a las mujeres... y yo creo que esto es un proceso, creo que vamos por buen camino, poco a poco nos vamos ganando ese respeto y esa igualdad que creo que merecemos , pero sí en algunas partes nos toca más duro, pero al final creo que eso nos hace mejores", afirma Tatiana.