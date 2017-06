Tenemos otra línea de investigación contra los Quiroz: Fiscalía de Cartagena

La directora de la Fiscalía seccional Bolívar, Ibeth López, se refirió a las investigaciones que se adelantan contra los constructores del edificio Portal de Blas de Lezo II, que se desplomó y dejó 21 muertos y 22 heridos en Cartagena.



Según la directora de la Fiscalía en Bolívar, el ente solicitó un juez para la captura de Wilfran Quiroz, al parecer, dueño de la construcción, y esta le fue negada.



"El 9 de mayo solicitamos las capturas y el juez de control de garantías dijo que no, que los escucháramos. Él señor Quiroz se presentó a la Fiscalía, realmente no dijo nada, lo que hizo fue tomarse fotos con globos", dijo López.



Ante la negativa del juez y del señor Quiroz para dar detalles que permitan esclarecer los hechos, la Fiscalía adelanta el proceso de investigación.



"Tenemos otras líneas de investigación. Estamos afianzando y aún no tenemos fecha de los siguientes pasos", manifestó la fiscal.