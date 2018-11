Tengo la claridad y la firmeza de que no me dejaré extraditar: Santrich

En una carta dirigida a la Comisión de Paz del Congreso, el excomandante guerrillero, Jesús Santrich les pidió a los congresistas intervenir para evitar que el proceso de paz "se ahogue en el mar de la perfidia".

Santrich señaló que la construcción de la paz es incompatible con el asesinato de 431 líderes sociales y más de 80 excombatientes y nuevamente criticó las actuaciones del fiscal general de la Nación.

Frente a su posible extradición a los Estados Unidos, Santrich señaló que es un "imposible jurídico y material" y reiteró que tiene "la claridad y la firmeza" que no se dejará extraditar.

"Solicito sus buenos oficios justamente para que se impidan presiones políticas y manipulaciones mediáticas que aspiran sacrificar en la hoguera a quienes hemos hecho oposición al régimen político en las más diversas formas. No pido que se viole la autonomía de las autoridades judiciales, si no por el contrario que se garantice la independencia de éstas y mis derechos constitucionales. No más allanamientos, persecución judicial ni coacción indebida contra funcionarios y defensores relacionados con la JEP", señaló Santrich.

El excomandante guerrillero añadió que continuará intentando salvar el proceso de paz; "no dejemos que estos años de esfuerzo sucumban, lanzando lo conquistado en La Habana al inmenso abismo de los armisticios fracasados que llenan nuestra historia. Trabajemos por salvar la paz".