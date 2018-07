Testigo clave en caso Aida Merlano denunció ser víctima de amenazas en Barranquilla

(Le puede interesar: A través de tutela, Aída Merlano buscará posesionarse como congresista)

En diálogo con La W. Francisco Rafael Palencia, quien es conocido como el testigo clave en el caso Aida Merlano, denunció amenazas contra su vida.

“Me vine a la ciudad de “riesgo” (Barranquilla). Empecé a notar vehículos extraños, gente preguntando que si yo llegaba a esa casa, la de mis padres. Era muy difícil llegar a ver a mi familia porque la gente era muy extraña”, relata Palencia.

Además, revela que tiene información sobre las amenazas: “Hablé con amigos míos que tienen familiares en barrios donde hay injerencia de bandas criminales y me decían: ojo, porque allá ciertas personas que conocemos están diciendo que estás “pago” y que no le matan la familia porque de pronto no les duela, pero el hijo pequeño sí”.

Debido a la situación, Palencia resolvió dirigirse al Concejo de Barranquilla y a la Asamblea, con el propósito de hablar con los políticos que están siendo investigados sobre la situación.

“Decidí desplazarme hacia donde están esos concejales, con el fin de decirles ‘si me van a matar, yo prefiero mi vida. Si me toca retractarme, me retracto’. Yo me vine de Bogotá precisamente para encarar esa situación”, cuenta.

Además, Palencia cuenta que el pasado 24 de julio asistió a la Asamblea y la gente le tomaba fotos, “porque la diputada Margarita Balen ordenó a algunos periodistas que me tomaran fotos y en tiempo récord sacan una nota diciendo que ‘el testigo de Aida Merlano merodea el recinto’. Me llamó a decirme alguien que la nota estaba por todos lados, con mi foto colocándome en peligro”.

Por otro lado, el testigo también se refirió al origen de las amenazas y señaló como responsables a los políticos del Atlántico que están siendo investigados por su presunta participación en la red de compra de votos. Así los señaló:

“Si a mí me pasa algo, ellos son las personas (responsables) (…) blanco es, gallina lo pone. Si yo estoy testificando contra ellos, ¿de dónde pueden venir las amenazas? ¿Quién puede estar detrás de querer que se atente contra mi vida? Ellos y en un país como Colombia, donde decir la verdad nos cuesta la vida. Eso lo hacen con el fin de que esa foto sea pública y me reconozcan en cualquier lugar: ‘Mira, ese es el hijue**** que hizo la declaración contra Aida’ y me matan, me dan una puñalada en cualquier lado y ellos quedan libres”.