Testigo estrella de la corrupción en Fonade prendió el “ventilador”

La W conoció en exclusiva el testimonio de Jorge Iván Henao, ex asesor de Fonade y testigo estrella de la corrupción en la entidad.

El enlace de varios congresistas (como Musa Besaile) con Fonade le contó a la Fiscalía General de la Nación cómo, al interior de la entidad, se manejó de manera irregular lo que se denominó como “mermelada”. Se trataba de contratos millonarios que realmente tenían como fin distribuir recursos del Estado en manos de particulares y en campañas políticas.

De esta manera, Henao le contó a la Fiscalía sobre Certicámara, una empresa beneficiaria con un contrato de $500 a $1.000 millones.

El siguiente es el testimonio de Henao:

El contrato fue mediado y recomendado por Armando Benedetti. A Benedetti me lo presenta un congresista, diciéndome que era senador. Sostengo una reunión a solas en el Congreso de la República, en la ante sala de la Plenaria, en el segundo semestre de 2016.

Solicito a la Fiscalía General de la Nación que revise mi ingreso al Congreso, tanto en los libros como en los videos. Un senador es testigo de esta reunión que tuve con Benedetti.

En este encuentro con Benedetti, él me pregunta por mi trabajo en Fonade y me dice que tiene una empresa llamada Certicámaras y que mire de qué manera se le puede colaborar con Fonade.

Pasados unos días, Elsy Pinzón, asesora de Benedetti, me pide una cita. Le agendo una primera reunión en mi oficina, piso 30. Elsy Pinzón llega acompañada de Juan Carlos Santofimio, quien dice ser el representante o enlace de Certicámaras.

Se buscó un objeto contractual en el que Certicámaras pudiera aplicar y ser beneficiar del contrato. (Luego) me entregan el brochure de Certicámaras.

Elsy Pinzón llegó con la instrucción clara de Benedetti de llevar a los señores de Certicámaras para el citado favor. A partir de ese encuentro, hubo varias reuniones con Pinzón y Santofimio, quienes ejercían “lobby” para lograr el contrato.

Recuerdo que en una de esas reuniones, Elsy Pinzón (en mi oficina) me pasó desde su teléfono a Benedetti, quien me dijo que le ayudara con el tema. Yo le dije que no se preocupara, que estábamos evaluando la documentación.

Quiero aportar los siguientes números:

Aporto igualmente una impresión de la fotografía de Santofimio.

Delegué a una persona cuyo nombre no recuerdo para que revisara los documentos de Certicámaras. Pasaron algunos meses para concretar el objeto del contrato para aplicar a la empresa.

Héctor Amar es el funcionario que puede administrar la información contractual de Fonade.

FISCALÍA: ¿Recibió contraprestación por esa gestión?

HENAO: De ninguna manera recibí. No puedo hablar por ninguna otra persona.

FISCALÍA: ¿Cómo se desarrolló el vínculo contractual entre Fonade y la Uspec?

HENAO: Mientras estuve en Fonade en el cargo de asesor general, me di cuenta. Maria Cristina Palau visitaba las oficinas de Fonade insistentemente con el fin de tener el manejo del convenio entre Uspec y Fonade. Para ello, la doctora Palau presionó para que las personas encargadas tras el convenio, en gran parte, fueran recomendadas de ella.

A pesar de que siempre el gerente del convenio debía ser Juan Montoya, en esta ocasión se designó a otra persona.

Juan Montoya sí hacía parte del convenio. Esta persona trató de siempre de coadministrar el convenio, dando instrucciones por encima del gerente del convenio y diciéndoles a todos que él era el cercano a la doctora Palau.

Palau y Montoya trataron de manejar una operación de saneamiento básico de cárceles en todo el país con un señor que le decían “El Coronel”. Las contrataciones de saneamiento básico se hicieron a través de contratos de pequeña cuantía, los cuales algunos configuraron con los operadores existentes y otros con nuevos

FISCALÍA: ¿Quién fue el gerente del convenio entre Uspec y Fonade?

HENAO: Andrés Galeano. La doctora Palau siempre pedía la cabeza de él. Galeano hizo un buen trabajo y siempre tomó medidas gerenciales en favor de la entidad, manteniendo informado el Ministerio de Justicia. Entiendo que Galeano declaró ante la Procuraduría y la Contraloría con relación al caso de corrupción en el Uspec.

La doctora Palau siempre mostró especial interés en las cárceles de Combita y Pereira, la construcción y o remodelación de esas cárceles. La irregularidades que vi son que la doctora Palau intentaba manipular los procedimientos y estructuraciones de los convenios como:

Plan maestro carcelario

Cómbita y Pereira

Mantenimiento de cárceles a nivel nacional

Ella siempre dijo que el plan maestro debía hacerse con la fundación Universidad del Valle. El plan maestro debía estructurarse por parte de Fonade. Trató de vincular a Jairo Alberto Betancourt. Aporto el contrato de prestación de servicios de Betancourt con el Uspec.

Palau ordenaba que en todos los comités en Uspec se impidiera el acceso de teléfonos celulares, la doctora Palau nunca oculto que ella era cuota política de Luis Fernando Velasco.