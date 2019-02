Tiene razón el oyente ¿si se adoctrina por qué no hay presidente de izquierda?: Robledo

Después de que se conociera que un congresista del Centro Democrático está proponiendo una ley para limitar la libertad de cátedra en los colegios, Edward Rodríguez, representante a la Cámara quien presentará el proyecto y Jorge Robledo, Senador de la República hablaron sobre las implicaciones de esta medida.

En primer lugar, Rodríguez explicó su propuesta “la idea es que no se politicen las cátedras en los colegios, que no se hable de derecha ni de izquierda, no queremos que nuestros niños no sean ideologizados”.

Robledo, expresó que ese proyecto de ley está basado en “falacias”. “En la página web decían que le adoctrinamiento era el principio de la dictadura como lo hizo Stalin o Hitler y que aquí lo hacía Fecode, eso es inaceptable.”.

Además dijo “la entidad no tiene nada que ver con lo que pasa en las aulas” puntualizó.

Por su parte, Rodríguez contó que una de las razones por las que radicó el proyecto es porque estudio en colegio público y “sabe lo que pasa allá adentro”. “Un niño de 10 años que llega del colegio a decir que fulano de tal es un asesino, preocupa” afirmó.

Ante esta afirmación, Robledo concluyó que una prueba precisamente de que en los colegios públicos no se adoctrina, es que Rodríguez pudo elegir la posición política en la que sentía cómodo, a lo que el representante a la Cámara respondió “yo no resulté adoctrinado en el colegio porque cuando llegué a la universidad me di cuenta que lo que nos decía en el colegio no era verdad. No soy ni de derecha ni de izquierda, soy de centro”.

De otro lado, Robledo afirmó que “la libertad de catedra permite que se hablen de todas las posiciones, y es algo que no va en política solamente sino en los otros temas, si no operara la libertad de catedra seguiríamos creyendo que la tierra es plana”. Sin embargo, Rodríguez afirmó que él no promueve un control en todos los temas sino únicamente en los políticos.

Rodríguez denunció que a algunos estudiantes les dicen que si van a la marcha pueden pasar la materia y eso no puede pasar. Mientras que Robledo afirmó que “los niños van a los colegios a recibir todo tipo de ideas e influencias”.

También Robledo destacó que “en el colegio público los profesores son escogidos por concurso no se selecciona por posición política, en el caso del privado es a dedo, allí si, por ejemplo, la institución es religiosa, les enseñan más de esos temas y eso no está mal, pero debe haber en todos los ámbitos un ambiente de libertad”.

Por otra parte, sobre que el senador Álvaro Uribe no apoyará este proyecto de ley, “respeto al presidente Uribe pero lo voy a convencer de que esto es necesario”.

Finalmente, mientras que Robledo afirmó que es una clara intención de censura, Rodríguez afirmó que no lo es.