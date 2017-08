Timochenko dice que con transición de Farc a partido no cambiarán ideología

"Las Farc nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales, esto no significa que renunciemos de algún modo a nuestros fundamentos ideológicos o proyecto de sociedad", dijo "Timochenko" en la instalación del congreso en que se transformarán en partido político.



En este sentido, indicó que seguirán siendo "tan revolucionarios" como cuando nacieron hace 53 años y persistirán en "llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacerla vigente".



Pese a que no hizo mención directamente a los principios comunistas con los que se fundaron las Farc, "Timochenko" sí aludió a que buscarán que se instale en Colombia "un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto a los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos".



El líder guerrillero también advirtió que no se enzarzarán en "complicados debates", sino que su argumento serán "las masas organizadas y el movimiento en los más diversos escenarios".



Por todo ello, pidió a los ya excombatientes que acuden al congreso que hablen a "la nación sin dogmas ni sectarismo, ajenos a toda ostentación ideológica con propuestas claras y sencillas".



"Ello deberá manifestarse en nuestro nombre, en nuestros símbolos, en nuestra actitud, en nuestra manera de tratar a la gente, en nuestras plataformas y programas", concluyó.



Para esa situación, "Timochenko" aseguró que el partido que funden las Farc requerirá de "cabeza fría", así como de "masas" que los respalden.



"Sin ellas el adversario hará lo que quiera con nosotros, sin ellas no lograremos cambiar nada", aseveró.



El congreso de las Farc que comenzó hoy se extenderá hasta el próximo 1 de septiembre, cuando emitan sus conclusiones que incluirán el nuevo nombre del partido, su programa ideológico y sus lisas al Congreso entre otros.



El número dos de la guerrilla, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", adelantó que el nombre del partido será Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, por lo que mantendrían sus siglas de Farc.



Sin embargo, "Timochenko" abrió una encuesta en Twitter para recoger sugerencias de cara a fijar un nombre para la colectividad de la que se sabe que tendrá candidatos para el Congreso pero no para la presidencia.