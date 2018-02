Todos los vuelos privados que salen de Colombia están siendo revisados por la Policía

Todos los vuelos privados que salen desde Colombia están siendo revisados por la Policía Antinarcóticos, que endureció sus controles luego de que fueran capturadas en el Reino Unido cinco personas que habían salido en un jet privado desde Bogotá, con media tonelada de cocaína.

Fuentes de la Policía confirmaron a La W que desde la semana pasada se endurecieron los controles, especialmente en el Aeropuerto Eldorado, y que la revisión que anteriormente se hacía a los vuelos privados que arrojaban un perfil sospechoso, hoy se está haciendo a todos.

Son entre 8 y 10 vuelos privados que salen del país a diario desde Bogotá, a los cuales se les suma los de otros aeropuertos colombianos que prestan este servicio.

Entre tanto, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, ordenó que se está haciendo una investigación interna porque es claro que en el caso del llamado "narco jet" hubo un caso de corrupción.

La W conoció que sí es falso el policía que supuestamente revisó el narco jet antes de su despegue y que ingresó al hangar de la empresa Central Charters en un vehículo que no tiene ningún distintivo de la Policía Antinarcóticos. Además, que el canino que supuestamente llevaba para detectar droga no estaba entrenado, por lo que no hizo una revisión evidente del equipaje.