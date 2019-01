Trabajo de sol a sol y no me puedo quedar esperando a que me notifiquen: Besaile El ex gobernador de Córdoba expuso que voluntariamente en horas de la mañana su abogado se presentó ante la Procuraduría General de la Nación para que lo notificaran.

Yo no me muero por volver al puesto de gobernador de Córdoba, sólo me ha traído problemas: ex gobernador de Córdoba, Edwin Besaile . Foto: Colprensa