Transmilenio claro que contamina, Peñalosa tiene una obsesión con el diésel: Lucho Garzón

Luego de que se conociera que Luis Eduardo Garzón sería candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento “En Marcha” y que un juez ordenara la compulsa de copias a la Fiscalía para que se investigue al exalcalde por la firma de un contrato durante su administración, esto por el escándalo del carrusel de contratación, Lucho Garzón afirmó en La W que mantiene su candidatura a pesar de las investigaciones y explicó sus razones.

Inicialmente, afirmó que “los ex: exalcaldes, expresidentes, son inmamables. Opinan de todo, pero no se meten en nada.” Por lo que, aseguró que va a involucrarse con los temas más importantes de Bogotá. “La ciudad tiene que salir de ‘los Pepes’ (Petro y Peñalosa)”.

Señaló que es bueno darle la oportunidad a alguien que ya gobernó “Yo no soy el mismo que hace 15 años, antes no tenía diabetes y no era abuelo, ahora sí” dijo.

También habló de la importancia de su mamá “Ella me acompañó con lo de la controlaría y el video de Darcy Queen que me hizo mucho daño emocional”.

“Tengo complejo de Edipo, mi mamá es mi compañera y amiga, me hacen falta sus abrazos. Yo le diría aque quiero asumir un rol por Bogotá y que la amo” afirmó.

De otro lado, habló de sus investigaciones y aceptó que “cuando uno tiene vida pública no tiene vida privada” y que ahora “con más verás” se presentará a la Alcaldía pues “todo el mundo tiene investigaciones y eso no los vuelve culpables” y agregó que duró tres años embargado pero que logró superar todo eso.

“No voy a ser coequipero esta vez, voy a ser protagonista y vamos a ver qué pasa. Me voy a medir en las firmas” puntualizó.

Sobre Santos dice que resalta la forma en la que trabajó en el acuerdo de paz “Soy santista por la paz, andar uno con Santos era como champaña con tamal y yo era el tamal pero siempre estuve a favor del posconflicto, Petro no hubiera sacado 8 millones de votos si no hubiera habido un acuerdo de paz, porque eso hizo el acuerdo permitir que todas las líneas políticas se presenten sin ser estigmatizadas”.

También destacó la necesidad de liberar a la capital de la polarización “Yo no fui un Gobierno de izquierda, yo fui un gobierno social; yo no hice rupturas no puse a los pobres contra los ricos. Bogotá no necesita ni izquierda ni derecha, lo que tenemos que haceres ayudar a la ciudad”.

Habló sobre varios aspectos importantes de la capital “No apoyo los toros, ni a la construcción en la Van der Hammen; Haría el metro como lo plantea Peñalosa y para acabar con la inseguridad quiero empoderar a las localidades”.

Resaltó además que no estaría de acuerdo con implementar una red de informantes, “no es justo crear una red de sapos, cualquiera tiene un mal genio con el vecino y le inventa quién sabe qué” y agregó que el ciudadano tiene que denunciar sin que se le recompense por ello.

Dijo también que Transmilenio sí contamina y que Peñalosa tiene una obsesión con el diésel.

Finalmente, calificó las administraciones pasadas y le dio a Peñalosa un tres al igual que Petro, mientras que a Mockus lo evaluó con un cuatro. Sobre su Gobierno destacó que lo bueno fue su política social y lo malo la vivienda.