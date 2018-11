Tras reunión con presidente Duque, bancada del CD asegura que no hay división con Gobierno

Luego de una reunión del presidente Iván Duque con la bancada del Centro Democrático, los congresistas de este partido aseguraron que no hay una división con el Gobierno Nacional.

El senador Samuel Hoyos indicó que "le hemos ratificado al presidente Iván Duque nuestro apoyo, compromiso y confianza. Somos el partido de Gobierno y nos sentimos muy bien representados por él en la Casa de Nariño, no hay ninguna división".

Agregó que al eliminarse la ampliación del IVA a la canasta familiar, sí apoyarán la reforma tributaria, puse dijo que "busca reactivar y formalizar la economía, dinamizar el sector empresarial, generar empleo y cubrir un déficit".

De igual forma, el senador Honorio Henríquez aseguró que la bancada "sigue con el apoyo irrestricto al Presidente de la República. La bancada está cohesionada y esas voces disonantes no lograrán dividir lo que está unido". Explicó que hay temas en los que se puede diferir, pero que esto no significa que no apoyen al Presidente.

Sin embargo, la senadora María Fernanda Cabal explicó que sí se necesita "más contacto directo con el Presidente, compartir ideas e inquietudes" y dijo que el problema es de comunicación entre la bancada y el Ejecutivo.

"Mejorando el problema de comunicación con la bancada y con el resto de los partidos, yo creo que las coaliciones para sacar la agenda legislativa son muy probables", indicó.

Según Cabal, se necesita también una mayor coordinación pues "muchas veces hubo discusiones porque se hacía intentos de acuerdo con otros partidos y no con la propia bancada pero no por mala intención sino por descoordinación, que es difícil, pero se necesita una sola cabeza que organice ministerios, bancada y otros partidos".

Ante esto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que se van a buscar mecanismos para que haya mayor comunicación.