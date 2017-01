Tribunal levantó medidas cautelares sobre contrato de Odebrecht de la Ruta del Sol

El Tribunal de Arbitramento que lleva el caso de la demanda interpuesta contra la Nación por la Sociedad Ruta del Sol, de la cual hace parte Odebrecht, levantó este miércoles las medidas cautelares que habían sido impuestas en 2015 y que "dejaban sin posibilidades al Estado colombiano de vigilar, supervisar y controlar las obras de la Ruta del Sol".



El levantamiento había sido solicitado en reiteradas ocasiones desde hace dos años. Pero el pasado 16 de enero, el Estado pidió por ultima vez el levantamiento advirtiendo que si no se efectuaba "debería constituirse caución para garantizar los perjuicios causados a la ANI por la imposibilidad de garantizar el correcto desarrollo de la obra".



A finales de 2015, el Tribunal accedió a las pretensiones de Odebrecht y suspendió la imposición de multas iniciada previamente por la ANI por cuenta de los atrasos en el plan de obras. También le ordenó a la entidad abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento sobre los incumplimientos de la concesionaria.



"Ambas entidades en diversas ocasiones requirieron ante el Tribunal y a través de una acción de tutela el levantamiento de las medidas por no cumplir requisitos legales, por incompetencia del Tribunal para limitar las funciones de vigilancia y supervisión propias de la ANI y, sobretodo, por resultar gravosas para el interés general. Todos estos recursos resultaron infructuosos. La última de estas solicitudes se realizó el pasado lunes 16 de enero, en la cual el Estado advirtió que, si no se levantaban las medidas cautelares, debería constituirse caución para garantizar los perjuicios causados a la ANI por la imposibilidad de garantizar el correcto desarrollo de la obra. La ANDJE celebra esta decisión con la cual se contribuye a la protección del patrimonio público", advierte el comunicado.