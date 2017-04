Tribunal rechazó primeras postulaciones de 350 guerrilleros de las Farc a JEP

La W conoció que 350 guerrilleros de las Farc, que hacen parte de los postulados de la Ley de Justicia y Paz, solicitaron su libertad y ser incluidos en la JEP, pero el Tribunal de Bogotá rechazó estas pretensiones.

Los primeros 15 requerimientos ya llegaron a manos del Tribunal de Bogotá, a la Sala de Justicia y Paz, que acaba de negar dichas peticiones argumentando que en el momento de firmarse el acuerdo de paz, los guerrilleros ya no hacían parte de las Farc y tampoco sus nombres aparecen en los listados oficiales.

Según los expertos, el Tribunal irá decidiendo de la misma manera el total total de los 335 requerimientos pues ya están haciendo fila.

Esto quiere decir, en criterio de los expertos, que este grupo de guerrilleros no es activo y se desmovilizaron y ya no hacen parte de las Farc, como requisito para ingresar a la JEP.

En el fallo, el Tribunal niega la libertad inmediata que buscan estos guerrilleros al calificar la pretensión como improcedente y asegura que estas personas se desmovilizaron de manera individual y se postularon de forma voluntaria a la Ley de Justicia y Paz.

Dice el fallo: "Tras la vigencia de Acuerdo Final para la Paz con el Gobierno Nacional, señala que en cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley indica, y en esa línea señala que para el procedimiento de acreditación una vez las Farc hagan entrega del listado de todos los integrantes que hagan parte de su organización, incluyendo a las milicias, el gobierno iniciará la constatación".

Dice el Tribunal que esto significa que las leyes originadas en el acuerdo final, son aplicables a los miembros “activos” de las Farc y que en virtud de su firma han comenzado con el proceso de desmovilización, dejación de armas, su compromiso de terminar el conflicto y su reincorporación a la vida civil.

La decisión del Tribunal está respaldada por las consideraciones de la propia Fiscalía, Procuraduría, quienes dicen que ´son dos eventos diferentes, el haberse desmovilizado con anterioridad y estar siendo beneficiado y amparado con Justicia y Paz, que las personas que se encuentren en armas y en proceso de desmovilización y dejación de armas, de modo que no puede hablarse de que se trate del mismo objeto.

Y añade en el fallo el Tribunal que "es preciso recordar que el surgimiento de la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, no implica que el régimen de justicia transicional sea desplazado o pierda su vigencia, pues en Colombia coexisten dos justicias transicionales cuya finalidad es la terminación del conflicto que ha azotado al país durante décadas".

Con todo existen voces y salvamento de voto de algunos magistrados del Tribunal que consideran que exigir a estas personas que hagan parte de las listas oficiales de las Farc sería poner en duda o tela de juicio a las mismas autoridades que produjeron condenas hace varios años, precisamente por ser miembros de las Farc.

Ahora el caso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente el Tribunal considera que "los asesores de los postulados deben analizar minuciosamente si una eventual renuncia a Justicia y Paz les beneficia o no, por cuanto sino se tiene claro previamente que pueden ser aceptados por la JEP, el riesgo de una mala decisión en tal sentido puede llevar a situaciones adversas de sus representados".

En ese mismo sentido, finalmente el Tribunal se pregunta "qué podría ocurrir en el evento en el que se accediera a la petición de libertad condicionada, donde incluso en el acta de compromiso se encuentra regulada la renuncia implícita a cualquier otra jurisdicción, cuando se establece que se compromete a someterse a la JEP.

"Dicha situación, implicaría, como se ha venido sosteniendo en autos precedentes de la Sala, la renuncia del postulado al procedimiento de Justicia y Paz y tal como lo afirma la Fiscalía, si la JEP considera que los desmovilizados con anterioridad a la firma del acuerdo y que no hacen parte del proceso de dejación de armas, así hubiesen pertenecido a las Farc, no son beneficiarios y no son incluidos a las listas, ocurriría que ya no pertenecen a esta jurisdicción por haber renunciado y tampoco son acogidos por la JEP, entonces, indefectiblemente retornarían a la justicia ordinaria donde tienen conductas más severas, lo cual obviamente genera consecuencias contrarias a las que pretende la defensa y el postulado".