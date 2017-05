Trump felicita a Santos: "No hay nada más difícil que la paz"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, felicitó hoy a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, por su "magnífico trabajo" en el acuerdo de paz con las FARC y el Premio Nobel que ganó por ese motivo, al asegurar que esa labor no era "fácil".



"No hay nada más difícil que la paz. Queremos hacer la paz en todo el mundo, y ustedes son realmente un gran ejemplo de ello. El presidente (Santos) ha hecho un trabajo magnífico, no un trabajo fácil, pero sí magnífico", dijo Trump durante una conferencia de prensa después de reunirse con Santos en la Casa Blanca.



El presidente estadounidense recordó además que las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que concluyeron en la firma de un acuerdo a finales de 2016, fueron "un largo proceso" y que fue "genial" poder observarlo, porque "no era fácil después de tantos años" de guerra.



Trump se pronunció así en respuesta a una pregunta sobre su opinión del proceso de paz al final de la conferencia de prensa conjunta que dio con Santos, después de reunirse con él en la Casa Blanca.



"Más claro no canta un gallo", dijo Santos, visiblemente satisfecho, cuando Trump terminó de responder a esa pregunta.



Trump felicitó además a Santos por su "gran logro" al ganar el Premio Nobel de la Paz por su papel en las negociaciones de paz, aunque tuvo también algunas palabras críticas respecto al aumento de cultivos de coca en Colombia.



"Recientemente, hemos visto una tendencia muy alarmante. El año pasado, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia alcanzaron un nivel récord, algo que espero que el presidente (Santos) remedie muy rápido", indicó Trump.



Al respecto, Santos dijo que su Gobierno está "trabajando para reducir de forma permanente la producción de hoja de coca en Colombia y combatir con mayor efectividad" las demás manifestaciones del problema de las drogas, "incluido el consumo".