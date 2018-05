Tumban nombramiento diplomático de una hija del senador Rodrigo Villalba

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de tumbar el nombramiento de Marta Lucía Villalba Gómez, como segunda secretaria en el Consulado de Colombia en Nueva York.

Es hija del senador liberal, Rodrigo Villalba Mosquera, quien hace pocos meses protagonizó un escándalo por cuenta del aterrizaje de un helicóptero en el que se movilizaba, en una cancha llena de niños.

El Tribunal conceptuó que para el momento del nombramiento, existían siete funcionarios de carrera diplomática disponibles y por tanto la Cancillería no tenía fundamentos para acudir a terceros.

La Cancillería se comunicó con La W para informar que la funcionaria Villalba no trabaja con ellos desde febrero. Sin embargo, el fallo del Tribunal de Cundinamarca advierte que independientemente de que se haya desvinculado de la Cancillería, su nombramiento generó efectos jurídicos y por tanto debía analizarse si era legal o no.

“El hecho de que la apoderada de la demandada informe acerca de la desvinculación de la demandada de la entidad (…) no implica que no deba analizarse la legalidad del acto demandado, por cuanto, además de haber surtido efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico, debe analizarse si es legal o no a la luz de normas invocadas en el presente asunto, independientemente de que se produzcan otras decisiones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el fallo.