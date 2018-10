Ubeimar Delgado responde a cuestionamientos sobre requisitos para ser embajador

Tras los cuestionamientos al exgobernador del Valle, Ubeimar Delgado, porque no cumpliría el requisito de hablar inglés para ser nombrado embajador en Suecia, el ex mandatario afirmó que se "defiende" con el idioma y que contará con traductor.

En respuesta a La W, explicó que "he recorrido el mundo y me defiendo, sin embargo, no soy un experto bilingüe. Me acompañará tiempo completo un intérprete como lo hacen incluso los Presidentes del mundo".

Agregó que este es un reto de crecimiento personal y que estudiará inglés y sueco. Igualmente, recordó que en la embajada de Colombia en Suecia todos los funcionarios hablan español e inglés.

La controversia se origina porque, según la Resolución 1580, para ser embajador es requisito "hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o el conocimiento del idioma oficial del país de destino".