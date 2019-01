"Un simple protocolo no puede ser blindaje para actos terroristas como el del ELN"

Desde Cartagena, el procurador General, Fernando Carrillo, se refirió a la polémica que se ha generado en torno a si se debe o no aplicar los protocolos pactados con el ELN y señaló que no pueden servir de blindaje a un acto terrorista.

"Los protocolos no pueden ser una excusa ni un blindaje de quienes han protagonizado uno de los atentados terroristas más salvajes del mundo", señaló.

Sobre el llamado del presidente Iván Duque a la entrega de los negociadores del ELN por parte del Gobierno de Cuba, el Procurador expresó que "ese es un dilema que hace parte de la soberanía de Cuba, pero Cuba sí tiene que reaccionar enérgicamente. No puede pensar que es un acto ordinario el de la ruptura de un protocolo, aquí hubo un acto que afectó no solo el proceso con el ELN sino el Derecho Internacional Humanitario".

Mejor protección a líderes

El Jefe del Ministerio Público también reiteró el llamado a una mayor protección a líderes sociales y cuestionó que sea creado unilateralmente desde Bogotá.

"Los esquenas deberían ser preventivos y no reactivos, rurales y no urbanos. Uno no puede brindarle el mismo esquema de chaleco y teléfono a un líder sindical en territorio donde se requiere protección colectiva", anotó.