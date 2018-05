Unión Europea advierte que sería contraproducente no seguir con el proceso de paz

Desde el foro sobre resolución de conflictos en el que se expuso el caso de Colombia y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas, Colombia abrió las puertas al acuerdo que le permite beneficiarse como socio global de la experiencia tecnológica de sus países miembros.

El foro fue moderado por John Carlin, periodista y escritor británico. El presidente Juan Manuel Santos estaba sentado junto Federica Mogherini, alta representante para la Unión Europea y quien anunció que el organismo se compromete con 15 millones de euros para ayudar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a la reincorporación a la vida civil.

El presidente de Colombia, refiriéndose al proceso de paz, aseguró que un acto que marcó la historia fue ver al ex jefe guerrillero Rodrigo Londoño “Timochenko” votando en las elecciones nacionales.

Santos dijo que se oponía tajantemente a las personas que quieren hacer trizas el proceso de paz e indicó que esto es política y jurídicamente imposible.

“Organismos internacionales nos asisten en el proceso (…) el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado, por voto unánime, diversas soluciones que refrendan el proceso. No hay país que pueda ir en contra de lo que es una certeza jurídica e internacional. Por tanto, el margen de maniobra de cualquier gobierno que suba al estrado de poder no podrá cambiar nada y tendrá que asumir lo que se había acordado”, expresó el mandatario.

Por su parte, Mogherini dijo que se debe garantizar que el próximo presidente de Colombia continúe con el proceso.

“Tenemos la garantía y podemos asegurar que el presidente futuro se involucre en este proceso para que siga (…) yo sé que los colombianos creen que no basta y que no hay nada que hacer, eso es normal, pero yo he estado impresionada por el cambio de actitud. Lo que veo, quitando los problemas y todo el entusiasmo, es que el proceso trae oportunidades a todos los colombianos (…) sería irresponsable y creo que hasta contraproducente para cualquier político, tirar el acuerdo de paz. Creo y espero que este proceso pueda seguir avanzando y espero poderlos seguir acompañando”, manifestó Mogherini.

En su viaje, Santos se ha reunido con el secretario general del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien también fue primer ministro de Polonia. También ha sostenido un encuentro con el ministro presidente de la región de Valonia, Willy Borsus.

En la tarde de este 31 de mayo, se reunirá con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega. También con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk.

----------------------------

Colombia formalizará su acuerdo de cooperación con la OTAN

En el marco de este acuerdo, Santos aseguro que Colombia tendrá “un estatus muy privilegiado de cooperación con la OTAN que es de gran interés y de gran utilidad para Colombia, para nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a poder acceder a muchos de los servicios”.

La de socio global es una categoría que también han recibido Japón y Australia. Colombia es la primera nación latinoamericana que obtiene ese tratamiento.

En la noche, Santos tendrá una cena privada con el embajador Sergio Jaramillo y mañana, 1 de junio, el mandatario participará como invitado especial a la 107ª Conferencia Internacional del Trabajo, en la sede de la OIT en Ginebra.

----------------------------

Cumbre Mundial del Trabajo

Por último, el viernes, el presidente intervendrá en la 107ª Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra. Colombia pertenece a la Organización del Trabajo (OIT) desde su fundación en 1919.

La entidad colabora con Colombia en el posconflicto, en aspectos como el fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales.

El presidente Juan Manuel Santos será el primer Mandatario colombiano que hable en una cumbre mundial del trabajo.

En la ciudad suiza también se entrevistará con el Director General de la OIT, el británico Guy Ryder.

“Eso también es muy significativo porque nosotros durante muchísimos años, décadas, porque llevamos mucho tiempo siendo parte de la OIT, Colombia había estado en las listas negras, Colombia había estado en las listas de países cuestionados. Ahora nos invitan a que vayamos y hablemos de lo que hemos hecho, del progreso que hemos logrado, del proceso de paz”, concluyó el presidente.