Unión Europea y Gobierno colombiano firman convenio de inversión territorial

La Unión Europea (UE) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) firmaron hoy el proyecto.



"El objetivo de este convenio es beneficiar a 20 departamentos y 38 subregiones de Colombia para fortalecer los emprendimientos de la gente mediante formación empresarial e incentivos al desarrollo de la producción, innovación y tecnología de las diferentes áreas de trabajo que maneje cada municipio", afirmó el viceministro de Desarrollo Empresarial del MinCIT, Daniel Arango, en una rueda de prensa.



El acuerdo también busca implementar el modelo de microfranquicias, que consiste en entregar a pequeñas empresas un modelo corporativo probado en el mercado para que experimenten con él y puedan aumentar el desarrollo de su trabajo.



Uno de los motivos principales de la UE para firmar este convenio con el Gobierno colombiano fue el proceso de paz firmado el pasado 24 de noviembre, el cual consideran "una señal de esperanza", según la jefe de unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la UE, Henriette Geiger "Creemos que la paz se construye en territorio, y sin cohesión social no se puede, por ello es importante trabajar con las comunidades para ayudar a la estabilidad en la región y la integración, lo cual es importante para los países vecinos", dijo Geiger a Efe.



El convenio se enfocará en 38 territorios rurales, 27 rutas competitivas y once agencias de desarrollo económico local, pero tendrá prioridad en los municipios de Tierradentro (Cauca), La Macarena (Meta) y en algunas regiones del Chocó, golpeadas por el conflicto con las FARC y que además presentan altos niveles de pobreza.



"Queremos apoyar a Colombia con este proceso de paz, que sabemos que no es fácil y debe concretarse en algo para las víctimas, los desmovilizados y la gente que esta en los territorios", manifestó a Efe, la embajadora de la UE en Colombia, Ana Paula Zacarías.



El apoyo presupuestario tiene como propósito trabajar en el desarrollo económico local que ya se ha llevado a cabo en esos terrenos e incentivar su crecimiento.



"El desarrollo viene del territorio, entonces ir a lo local nos ha ayudado mucho, pues hemos podido compartir mucha experiencia, proyectando la visión del centro del país con la visión de los territorios", agregó Zacarías.



El proyecto se centrará en siete ejes: innovación y emprendimiento, transferencia de conocimiento y tecnología, financiamiento, capital humano, calidad, encadenamientos y comercio exterior, y sus industrias más importantes son químicos, moda, metalmecánica, agroindustria, industria 4.0 y turismo.



Para 2018, se espera que 9 millones de víctimas hayan sido apoyadas por el MinCIT a través de las microfranquicias y el desarrollo económico local a través de las Agencias de Desarrollo Económico Local (Red Adelco).



La firma del convenio tuvo como primer acto oficial el desembolso de los primeros 7 millones de euros (unos 7.5 millones de dólares) y en ella estuvo presente además de Arango, Zacarías y Geiger, el director de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC).