Uribe aseguró que ignoraría coalición Fajardo-De La Calle:

En su visita a la ciudad de Montería, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de la convocatoria para la conformación de comités voluntarios de base del Partido Centro Democrático en Córdoba, señaló que no reconocería una eventual coalición Sergio Fajardo-Humberto de la Calle.

Ante la pregunta de si qué pensaría de ese matrimonio político enfatizó.

"La ignoro querido amigo, la ignoro", enfatizó el senador Uribe.

Sobre un supuesto candidato del presidente Juan Manuel Santos en estas contiendas electorales señaló. "A mí no me preocupa eso, a mí lo que me preocupa es que Colombia siga tan mal como va con Santos o que el país sea una réplica de Venezuela", indicó el congresista.

El senador recorrió dos puntos concurridos en la capital cordobesa, las dos plazas de mercado de la ciudad.

Sobre las encuestas indicó que si se lideran se debe trabajar, trabajar y trabajar y si no se puntean se debe hacer la misma operación.