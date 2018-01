Uribe califica versiones sobre supuesto abuso sexual como "burdo ataque político"

El expresidente Uribe respondió en un trino a las versiones que lo vinculan con un supuesto caso de abuso sexual a la periodista Claudia Morales.

El exmandatario, que calificó estas versiones como un ataque político, trinó: "Omito comentar sobre el burdo ataque político, he sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida. Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones".

Esta declaración se da después de que el periodista Jon Lee Anderson trinara: "#YoTambien is the Latin American equivalent of #MeToo. In Colombia there is gathering media buzz about rapes allegedly committed by former President Alvaro #Uribe Velez".

La periodista, de 44 años, publicó una columna en el diario El Espectador el pasado 9 de enero, titulada "En defensa del silencio", en la que compartió con sus lectores que había sido violada años atrás en la habitación de un hotel por quien fuera entonces su jefe.

