Uribe debería estar preso: Gustavo Petro

Frases destacadas de Gustavo Petro en entrevista con Vicky Dávila

Hay un sentimiento de saber que se pudo, eso no ha pasado en décadas. Deja como una impotencia de tratar de cambiar, pero no se pudo

Los dos grandes grupos poblacionales, sin echar culpas, una de ellas es la población que voto por Fajardo y le dio miedo y votó por Duque y la población pobre de la Costa Atlántica que se dejó comprar el voto

No me siento cómodo en el Senado. Acepté por defenderme del ataque, para que mi juez sea la Corte Suprema. Y la policía política de Vargas Lleras

Las contralorías son un aparato de extorsión legalizadas

Tenemos que a diferencia de los demás países Odebrecht indemniza y pide perdón, en Colombia ataca y demandan por millones de dólares

Qué pasó con Odebrecht, les anulan el contrato pero no por orden judicial sino por orden administrativa, el señor Robledo de Industria y Comercio, y lo hace por un derecho de petición de Iván Duque

Duque hizo ese procedimiento con Juan Pablo Robledo, ellos le abrieron la posibilidad que Odebrecht demande al Estado por 4 billones de pesos

Vargas Lleras está alejado de mí por su posición política de derecha y por su tema de clientelismo. Admiro que es un hombre que pelea a pesar de su enfermedad.

Vargas perdió por su método anacrónico de clientelismo. El metro subterraneo no se hizo porque él con Santos se opusieron

Ya hubo un debate con Uribe que pasó de agache. A mí se me vinieron encima los de su bancada en una reacción que nunca había visto en el Congreso

Los miembros del partido de las Farc tienen un problema de fondo, han pasado 60 años, y llegan al Congreso y siento que no tienen nada que decir. Los votos que sacaron fue un golpe muy duro

Ese golpe es mucho más duro porque la sociedad colombiana les dijo que no los querían ver allí. Y la pregunta es ¿Qué hacemos aquí?

Siento que se les dijo a las Farc: ‘no valió todo lo que hicieron en 60 años’, diferente a la Colombia Humana con sus 8 millones de votos

Yo le mandé una carta a Iván Márquez pidiendo que se posesionara. El nuevo actor de la violencia en Colombia nada tiene que ver con los sentidos de las guerrillas de hace años

El nuevo actor de la violencia tiene un mando que es mexicano, un mando mafioso, tiene una estrategia continental y ese actor se va a chupar al ELN y a gente de las Farc

Márquez y El Paisa sienten que les fallaron en los acuerdos y si vuelven a las armas hay una sola forma y es con las mafias

Los ricos son los grandes poseedores de tierra fértil en Colombia, los dueños de los bancos, no son el estrato 6, son los que evaden impuestos. A esos señores les van a bajar los impuestos

Duque dijo: vamos a bajar los impuestos de renta corporativa, esto lo pagan las grandes empresas ubicadas en Colombia, los dueños de las petroleras, Cerrejón, Sarmiento Ángulo, la banca española

Para financiar al Estado se lo ponen a la canasta básica familiar, a esos señores que votaron por Duque, quizá, le ponen los impuestos a la clase baja y media, a la clase trabajadora de este país

El gran deseo de los banqueros es abrirle cuentas a los más pobres y los banqueros se quedarían con esa devolución del IVA por los cobros de manejo en los bancos

Uribe sí subió impuestos y subió el IVA. Yo me opuse. Esta reforma tributaria es una canallada, eso lo hacen los defensores de las grandes fortunas. Defienden los patrimonios de fortunas que deben pagarle al Estado

Si hubiera ganado hubiera defendido la reforma tributaria que prometí. Yo dije: vamos a ponerle impuestos a las tierras fértiles que no son productivas. Eso son 11 mil colombianos. No todos los colombianos

Si se sube el salario mínimo nominal como lo propone Uribe se sube la canasta básica familiar, esa es la trampa de Uribe

En Colombia no aumenta la productividad porque las reformas laborales van contra el trabajador. El que habla de aumentar el salario mínimo, Uribe, se ha encargado que desmejorar las condiciones laborales

Le digo a Uribe que presente un proyecto laboral derogando la reforma laboral que él mismo puso. Mucho mejor que eso del salario mínimo. Me tomo una foto con él, si lo hace. No lo va a hacer, tampoco Duque

A la mayoría de los colombianos que se van a pensionar los están estafando los fondos de pensiones. Durante 25 años los banqueros han usufrutuado esa plata de los trabajadores

Duque es el presidente de los banqueros de Colombia. Por eso lo patrocinaron en su campaña. Por eso su ministro de Hacienda no propone una reforma pensional para no afectar a sus banqueros

Hay que reconocer que el mundo filosófico ha reconocido que la técnica no es independiente de la política

El anillo del poder está configurado por quien maneja las armas, el dinero y el que maneja el Palacio. Esos tres anillos son de hoy de Uribe. El ministro de Defensa es de Uribe. Carrasquilla es de Uribe y el de Palacio es de Uribe

Duque maneja sus amigas a los que llaman técnicos. Todos esos son de un mundo neoliberal. La ministra de Educación con todo respeto, es del mundo empresarial. Tiene en su cabeza que la educación debe ser manejada por empresario

Soy orgulloso, pero no vanidosa. No me gusta ir a cosas sociales. No me gusta la corbata. El aguardiente me cayó mal. De alcohol solo tomo la cerveza. Con tres me da vuelta la cabeza

En la actividad laboral tiendo a ser perfeccionista y puedo exigir mucho

Ayer repartimos propaganda de la consulta anticorrupción. En la lucha anticorrupción nos hemos dedicado normas y normas que no ha servido

Es más venenosos el carbón que la cocaína. El carbón puede matar a toda la humanidad por las maneras como se realiza esa producción

Yo voy a votar el domingo siete veces sí. A mí ya me bajaron el salario, yo recibiría 13 millones. Pero no importa. La consulta es un paso, pero no se acaba la corrupción

Debemos cambiar la base económica con una educación generalizada, ser más productivos. Las sociedades productivas no son corruptos

Yo salgo a votar por el mensaje, pero sabiendo que la lucha va mucho más allá. El senado aprobó la consulta, entonces votar la plata es no salir a votar

Trabarnos el ejercicio político es lo que han hecho con no darnos la personería jurídica. Eso es pura decisión política. Ellos saben que el cambio lo representa Petro y por eso quieren impedir el ingreso al poder

El bloque de Claudia López, Fajardo y todas estas personas, debemos someternos a una consulta para no cometer el error que se cometió en la pasada elección

Hubo un ataque feroz a Robledo por lo del voto en blanco y yo pensé que un buen mensaje para acabar eso era una reunión con él. Hoy ejercemos una oposición contra el gobierno Duque

Yo puedo tener a Uribe al frente y no me pasan resentimientos ni odio

La JEP nos va a permitir la verdad de El Nogal. No se ha contado toda la verdad. La tendrán que contar las Farc. Hoy sabemos que ciertos sectores del Estado estaban haciendo reuniones delicadas ahí

La acción de las Farc con la bomba de El Nogal no tiene ninguna justificación bajo ninguna razón

La JEP debe condenar a los que hicieron lo de El Nogal. Mataron civiles y civiles niños, ese es un crimen de guerra y deben sancionarlos

En tiempos del Che se fusilaba al guerrillero que violara a una mujer. Pero la degradación de la guerra llevó es esto, sabemos que hubo más de 40 mil violaciones, la mayoría de paramilitares y le sigue la guerrilla

La justicia ordinaria no funciona para detectar y condenar las violaciones. Eso lo dicen los datos, en el 97% no hay sentencias. Tenemos la oportunidad en la JEP de saber sobre abusos sexuales

Yo hice los debates del paramilitarismo, Uribe debió estar preso hace tiempos por delitos de lesa humanidad. Hoy por lo que está siendo juzgado también debería estar preso

Uribe podría ir a la JEP. Uribe debería ir a la JEP. ¿Qué es más grave los delitos del ciudadano contra el Estado o del Estado contra los civiles?