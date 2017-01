Uribe denuncia contratos adjudicados por presiones de Presidencia en Cafesalud

En un documento de siete páginas, el expresidente Álvaro Uribe presentó la segunda parte de sus "almendras" en las que explica la gestión de su gobierno en temas como la salud, el DAS, la corrupción y plantea interrogantes al presidente Santos.

En relación con el tema de la salud, el expresidente denunció que habría más de 80 contratos adjudicados por Cafesalud, por presiones políticas de la presidencia de la República. Esta información, de acuerdo con el exmandatario, fue revelada por un exgerente de la entidad.

"Me reuní, hace poco tiempo, con el gerente anterior de Café Salud, aseguradora sucesora de SaludCoop. Estuve acompañado por testigos. He explicado en la Comisión Séptima del Senado, en extenso, lo que aquí trato de resumir. En aquella reunión me dijo el gerente que había encontrado entre 80 y 90 contratos, adjudicados por presiones políticas, ordenados por la Presidencia de la República. Le pedí que denunciara, además que acudiera al Congreso. Me contestó que no podía ir porque lo llevarían a la cárcel por incumplimiento de tutelas. Le comenté que podría pedir a la Corte Constitucional un plazo para atender las tutelas. Después supe que salió de la entidad", señaló Uribe.

El exmandatario también defendió a su familia y señaló que la captura de su hermano, Santiago, se dio por "presiones de los abogados de Farc, que utilizaron Santos y Montealegre". Frente al tema de sus hijos, Uribe reiteró que las finanzas de sus empresas fueron auditadas por una importante compañía internacional y que toda esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Presentación previa del documento adjunto: