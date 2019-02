Uribe me dijo que yo soy un berraco: Lorent Saleh

Lorent Saleh, activista venezolano de derechos humanos y quien estuvo detenido cuatro años tras ser expulsado del país en 2014, habló en La W sobre todo lo que tuvo que vivir mientras estuvo en detención y su posterior deportación a Venezuela.

Inicialmente, recordó que fue el l 4 de septiembre de 2014 cuando el gobierno colombiano lo envió a Venezuela y aclaró que no estuvo preso sino que estaba secuestrado.

Contó cómo fue esa entrega y afirmó que “me encapucharon y me golpearon, ellos me querían matar, no había otra opción porque me entregaron en un puente al que le quitaron la luz y me dejaron incomunicado”.

Saleh afirmó que esto sucedió por una orden de Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín, “porque eran socios y amigos de Nicolás Maduro y del terrorismo en Venezuela”.

También se cuestionó y se preguntó las razones por las que fue “entregado como un premio a Nicolás Maduro” y agregó “No había una orden de captura, ni siquiera en Venezuela, El Gobierno Colombiano no me ha explicado por qué me detuvieron, yo todavía sigo esperando el juicio”.

El activista también dio detalles de su detención y explicó que cómo era la Tumba (el lugar donde se encontraba detenido): “Era como un sótano, muy blanco, era como estar en un laboratorio, era pequeño y tenía un botoncito para timbrar, una cámara y una botella de agua para orinar”.

Narró además, que del desespero por comunicarse con alguien tuvo que cortarse sus venas el mismo porque “era la única opción que tenía de ser escuchado; tenían que bajar a curarme o me moría, estoy vivo de milagro”.

De igual manera, contó que esta experiencia le ayudó a valorar un poco más lo que tenía en su vida cotidiana como un reloj o un espejo: “yo pedí un reloj y me dijeron que dónde decía que tener este aparato era un derecho humano”.

“Llega un momento en el calabozo que no sabes si estas vivo o muerto. Si pasa tanto y tiempo sin verse en el espejo se te olvida tu cara. Me tocaba levantar los pies para verlos” puntualizó.

Reveló también que “en la cárcel me pedían que hiciera un vídeo para culpar a Uribe de que él tenía un plan para matar a Maduro. Yo prefería morirme ahí que salir para que hiriesen a otras personas.”

Saleh dijo que habló con Santos en persona sobre los crímenes que estaba viviendo Venezuela, “pero a él no le importaba el sufrimiento ajeno, ellos no saben acostarse con hambre o que les falte un medicamento. Para el señor Santos era más importante ganarse un nobel que pensar los derechos humanos”.

Señaló también el sufrimiento que pasó su mamá con su detención, “Yo pesaba 45 kilos. Y cuando ella me vio después de salir de La Tumba, yo me quebré a llorar. Y me dijo “No llores, yo parí un hombre”.

Finalmente, afirmó que no está de acuerdo con una intervención militar y que siente tristeza por Maduro y que, sabe que Venezuela logrará vencer la dictadura, “vale la pena luchar por ser libre”.