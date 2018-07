Uribe se defiende de llamado a indagatoria por supuesta manipulación de testigos

Desde su casa en Rionegro, el expresidente envió una declaración de 17 puntos, con los que busca desvirtuar la supuesta manipulación de testigos por la que fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia.

Uribe aseguró, entre otras cosas, que la Corte se equivoca al señalarlo de querer hacer cambiar de versión al exparamilitar "Tuso" Sierra y reveló que durante la campaña, un supuesto desmovilizado se le acercó para revelarle información sobre supuestas ofertas para rendir testimonio en su contra.

"Estaba yo en plena campaña en Pacho, Cundinamarca, se me acercó el señor Hamilton Mosquera, se presentó como desmovilizado, me expresó que quería transmitirme una información sobre personas que le hicieron ofertas para acusarme, lo mandé subir al vehículo y en presencia del conductor y del Coronel Gustavo Rodríguez, mi jefe de seguridad, me narró los hechos, mi única respuesta fue pedirle que declarara ante la Corte Suprema. De inmediato procedí a informar a la Corte y posteriormente mi abogado contactó al señor Hamilton", señaló.

También se mostró extrañado por la decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria sin antes escucharlo y dijo que se impuso la presión mediática y política.

"Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión, y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos", añadió.

Uribe añadió que enviará este documento a la Corte y que ampliará esa información.