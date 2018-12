Uribismo respaldó carta de Francisco Santos sobre el caso Arias

En un comunicado, la bancada de congresistas del centro democrático respaldó la carta enviada por el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, al Departamento de Justicia de ese país pidiendo que se considere dar la libertad bajo fianza al exministro Andrés Felipe Arias.

"Vale la pena recordar que nuestro compañero y amigo no tiene cargos en Estados Unidos, no está siendo procesado, ni juzgado en dicho país, no es un peligro para la sociedad y tampoco representa riesgo de fuga", señalaron los congresistas.

Los parlamentarios calificaron la condena contra Arias como una injusticia "reconocida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

La carta de Santos ha generado polémica en algunos sectores que la han calificado como una intromisión indebida en asuntos de la justicia norteamericana.