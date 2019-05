¿Va Colombia por buen o mal camino?

Escucha Partida W (23/05/2019) en W Radio Colombia

En el mes de abril la encuesta realizada por INVAMER para la W el 30% de los colombianos tiene una imagen favorable del presidente de la República, Iván Duque, mientras que el 59% tiene una imagen desfavorable al mes de abril de 2019.

Por otro lado, la última encuesta de Gallup Poll, realizado por la firma INVAMER, evidenció un aumento del pesimismo. La medición se aplicó entre el 2 y el 11 de mayo arrojando un resultado en el que un 70 por ciento de los colombianos cree que las cosas en el país van por mal camino, mientras que el 19 por ciento considera que el país está mejorando.

El debate sobre el rumbo que está tomando el país llegó a los micrófonos de Partida W y fue debatido por el representante a la cámara, Ricardo Ferro y el investigador y abogado, David Flórez.

Ferro argumentó que el cambio de la política prohibicionista de las drogas es necesario. Según él, los datos entre el 2000 y 2015 demuestran que el país ha gastado 140.000 millones de dólares y, al contrario de lo que podría pensarse, el consumo y las áreas cultivadas no han disminuido sino que han aumentado. Concluyendo que el fracaso de la política prohibicionista es evidente.

De otro lado, Flórez dijo que no se puede dar el paso de la legalización de la marihuana recreativa porque ese debe ser el objetivo y no el comienzo de la política. Para él, nuestro país no está preparado para tomar esa decisión. También dijo que lo principal es centrarse en una política de prevención y educación sobre los riesgos del consumo de todas las drogas. Finalmente, sostuvo que si la legalización no se hace partiendo de un consenso entre todas las naciones del mundo es inocente pensar que el narcotráfico tendrá su final.