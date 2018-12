"Vale huevo este proceso": Arzobispo de Cali sobre diálogos con ELN

Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, pidió destrabar los diálogos de paz con el ELN y aseguró que "ese proceso tiene un riesgo de aborto serio, no sé si en aras de un enfoque electoral, que todavía no hemos salido de la campaña y se vea el gobierno todavía en esos términos y eso es un fracaso para el país".

El Prelado criticó la postura del Presidente Duque al señalar que "como dice popularmente, siente uno que vale huevo este proceso para decir que se ha despreciado lo construido, más de 3 años de exploración de agenda, de diálogos con el ELN y se pone en vilo algo tan trabajado como son los acuerdos con las FARC"

También confirmó que acercamientos con otros grupos al margen de la ley en búsqueda de una paz están suspendidos y explicó que, "eso defrauda el anhelo de la gente, la paz es una aspiración nacional, la comunidad internacional está sintiendo que no hay un piso en Colombia para la cooperación porque se había construido sobre la paz. Espero que esa ley 1098 de sugestión colectiva de estas organizaciones de economía criminal pueda implementarse".

Finalmente dijo que la comunidad internacional se encuentra defraudada dado que no hay un fundamento para la construcción de una cooperación entorno a la paz y que los retrasos de las negociaciones terminan afectado al pueblo colombiano.

"Aquellos espacios abandonados por las Farc, el exceso de grupos armados lo que haría es que al ELN lo retenga la población para que no negocie y no se vaya porque no llega el Estado, la gente debe ver Estado", concluyó Monsalve.