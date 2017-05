Vamos a hacerle una liposucción a la entidad: Fiscal General

"Queremos una entidad con menos grasa y más músculo, menos nivel directivo y muchos más fiscales y muchos más investigadores."



Dijo que se removerán alrededor de 4500 cargos, pero eso no quiere decir que se vayan 4500 personas.



"La nómina de la Fiscalía es de 28 mil funcionarios, entonces queremos sincerar esta nómina. Entonces lo que le hemos dicho al gobierno es suprimen esos cargos de una vez".



El jefe del ente acusador dijo que además invitó además a los presidentes de los sindicatos este miércoles para hablar del tema.



Anunció además que se unifica el CTI, lo que requerirá un funcionario de coordinación.



Agregó que la unidad especial de investigación que no va andar como rueda suelta y dependerá del fiscal general.

"Es inadecuado que la Unidad asumiera con un carácter monopólico estas investigaciones...no es posible la expedición de un decreto ley si modificar la constitución, en consecuencia se preserva la capacidad nominadora del fiscal, se conserva el principio de unidad funcional y jerárquica, se preserva la facultad del fiscal de reasignación de casos y solamente en cabeza de él."