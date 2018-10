“Vamos a ver cuáles son las pruebas” Procurador sobre investigación Operación Quirófano

El Procurador general de la Nación Fernando Carrillo durante su visita a Barranquilla, se refirió a los actos delincuenciales dentro del sistema de salud en Colombia, concretamente a la “Operación Quirófano”, según Carrillo quién dio inicio para el descubrimiento de estos hechos hace 10 meses fue la Procuraduría General de la Nación.

“Nosotros descubrimos precisamente todos esos ilícitos en el problema de la salud en Colombia, y descubrimos desde hace 10 meses las irregularidades que estaban cometiendo en la Superintendencia Nacional de Salud. Unas de las personas que hoy fue imputada penalmente o la semana pasada, nosotros la suspendimos desde hace más de 10 meses, y hay que comenzar a mirar en qué tipo de operaciones en que EPS han participado esas personas que hoy están vinculadas penalmente.”

Por otra parte, señaló que en el país había un problema de fondo frente a el tema, y que el sistema se le está diluyendo entre las manos a los operadores, “Aquí hay que reaccionar, en este país no podemos seguir tolerando que se siga diciendo que la salud está en crisis, y nadie tenga la espalda ni el apoyo, ni la voluntad política, para dejar eso atrás y poder decir que podemos superar la crisis de la salud en Colombia.”

Por último, opinó sobre la decisión de la Fiscalía en compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que determine si hay mérito de investigar al actual senador Luis Eduardo Díaz-Granados y al exrepresentante a la Cámara Cristóbal Rodríguez

“He visto que la Fiscalía ha incriminado a algunos, vamos a ver cuáles son las pruebas, yo no puedo opinar al respecto, nosotros nos restringimos como Procuraduría a lo que describimos en la Superintendencia Nacional de Salud, pero me imagino que la Fiscalía debe contar con unas evidencias muy poderosas.” Señaló el Procurador.